Krunic a Dazn: "Quest’anno siamo più forti, io do sempre il massimo"

Nel pre-partita di Sampdoria-Milan, il centrocampista rossonero, Rade Krunic, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

Sulla gara di oggi: "Non vedevamo l’ora di ricominciare, oggi sarà particolare perché è da tempo che non giochiamo davanti ai tifosi. Saremo in trasferta, ma sarà bello giocare in uno stadio non pieno ma al 50%, è una cosa importante".

Se è un Milan più forte: "Per me sì. Oggi il mister ha parlato di questo durante la riunione, anche io penso che molti giocatori hanno più fiducia e siamo più forti".

Sul suo ruolo: "In questo modulo non ho il mio ruolo preferito, che è quello di mezzala. Ma posso dare una mano in diversi ruoli e il mister vede che sia da mediano che da trequartista do sempre il massimo. Poi dipende dall’allenatore".