Krunic: "Felice dell'esordio da titolare contro la Lazio, peccato solo per il risultato"

Intervistato da SportMediaset, Rade Krunic ha commentato così il suo esordio da titolare contro la Lazio: "Fino alla partita contro la Lazio non avevo mai giocato da titolare, prima avevo fatto due presenze partendo dalla panchina, ma non è la stessa cosa. Sono contento di essere partito dall'inizio, peccato per il risultato, altrimenti il mio debutto sarebbe stato ancora più bello. Prima di scendere in campo avevo tanta paura. Sapevo già un giorno prima di avere grandi chance di giocare e quindi ero un po' nervoso perchè era la prima da titolare. Ero nervoso prima del match, poi quando è iniziato è passato tutto. A tutti i giocatori capita".