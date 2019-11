Krunic: "L’Italia non è razzista, ma il problema va affrontato"

Tra gli argomenti affrontati da Krunic nell’intervista a Tuttosport, c’è anche quello relativo agli episodi di razzismo verificatisi di recente nel nostro campionato: "Io non penso che l’Italia sia un Paese razzista, però quello che succede a volte negli stadi è un fenomeno da affrontare con decisione. A me è capitato di sentire degli insulti, però non ho mai voluto dare troppa attenzione a pochi stupidi e ho tirato dritto, ma di sicuro bisogna fare qualcosa per frenarli. Sono cose brutte da sentire, anche perché poi ci possono essere persone o bambini allo stadio che possono starci male. Non tutti hanno la forza per reagire".