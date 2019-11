Krunic: "Spiace per Giampaolo, Pioli più adatto alle nostre caratteristiche"

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, Rade Krunic, fra le altre cose, ha parlato della sua condizione fisica e dell’addio di Giampaolo: "Sto molto meglio, ma anche prima non stavo male, ma non potevo dare il 100 percento e di conseguenza non forzavo per non rischiare un infortunio peggiore. Mi spiace per Giampaolo, è un tecnico a cui serve molto tempo per insegnare il suo calcio. Adesso con Pioli siamo più determinati, penso che il suo calcio sia più adatto alle nostre caratteristiche".