L'ex arbitro Chiesa sui penalty rossoneri a Bologna: "Netti i due calci di rigori assegnati al Milan"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com l'ex arbitro Massimo Chiesa ha fatto il suo bilancio sull'arbitraggio di Doveri in Bologna-Milan. Questo il suo intervento: “Netti i due calci di rigori assegnati al Milan. Al 24’ su retropassaggio di Barrow, Dijks si vede scavalcato da Leao e lo trattiene: rigore e giallo. Nella ripresa al 54’ su lancio lungo di Leao, Soumaoro salta in modo scomposto e tocca la palla prima con un braccio e poi con l’altro: inevitabile il secondo penalty per i rossoneri. Manca un giallo a Tonali nel primo tempo per una trattenuta su Schouten a impedire una ripartenza”.