Lanna: "Maldini è un grande campione ma soprattutto un grande uomo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Lanna ha parlato di Maldini. Queste le parole del presidente della Sampdoria: "Con Paolo ci siamo incontrati negli spogliatoi e abbiamo già avuto modo di parlare durante il mercato per Conti. In campo abbiamo battagliato tanto ma sempre con rispetto e lealtà, come era Maldini un campione ma sopratutto un grande uomo"