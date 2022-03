Leao: "Devo segnare di più. A chi mi ispiro? Mbappè"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito alla sua crescita e a cosa gli manca per diventare un top player, Rafael Leao ha spiegato a DAZN: "Non sono ancora un attaccante 'matador', ma voglio diventarlo. Con i dribbling posso fare la differenza, ma devo segnare di più. Posso farlo anche partendo da sinistra. Il paragone con Herny? E' un grande giocatore, io sono ancora un giovane che vuole arrivare a quei livelli. Io voglio fare la mia strada e il mio percorso e fare la storia qui al Milan. A chi mi ispiro? Mbappè".