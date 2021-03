Leao: "Mister Pioli mi stimola sempre e so che quando mi chiede di più è perché posso darglielo"

Rafael Leao, nell’intervista rilasciata a StarCasinò Sport e condotta dal dj Max Brigante, ha parlato così di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic: "Entrambi hanno una personalità molto forte. Mister Pioli mi stimola sempre e so che quando mi chiede di più è perché posso darglielo. Ibrahimovic per me è come un fratello maggiore, ha tanta esperienza e siamo tutti orgogliosi di averlo in squadra".