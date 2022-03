MilanNews.it

Rafael Leao, intervistato da DAZN, ha commentato così la sua intesa con Theo Hernandez sulla fascia sinistra: "La mia intesa con Theo? Se i difensori avversari seguono me, c'è più spazio per lui. Per me è uno dei terzini sinistri più forti del mondo, un elemento fondamentale per la nostra squadra".