Lecce, Liguori: "Noi siamo quelli visti col Milan, lottiamo fino alla fine"

Il quotidiano Tuttosport ha intervistato il vicepresidente del Lecce, Corrado Liguori. Ecco alcune sue dichiarazioni in vista della gara contro la Juve: "Sappiamo che la Serie A è molto difficile, ma noi siamo un gruppo che non molla mai e questo è nel nostro Dna. Lo abbiamo dimostrato in Serie C, poi in B e adesso anche tra le grandi. La partita con il Milan ha rappresentato lo specchio che noi siamo, un gruppo che lotta fino alla fine".