Legrottaglie su Ibra al Milan: "Potrebbe dare una scossa all'ambiente"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Nicola Legrottaglie ha parlato del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic: "Per quello che sa fare e come incide in ogni squadra porterà qualcosa di buono ovunque andrà. È un giocatore troppo superiore agli altri. Se viene con la stessa voglia di prima chiunque dovesse prenderlo farebbe un affare. Con lui gli obiettivi a termine sono facilmente raggiungibili. Ma dovrebbe venire con la testa giusta, da leader. Tutte le squadre avrebbero bisogno di un giocatore così, con la testa giusta. Forse il Milan con il suo arrivo avrebbe quell’input in più per dare una scossa a tutto l’ambiente. Di cosa hanno bisogno i rossoneri? Di pazienza. Pazienza che tanti non hanno. È un momento così, è toccato alla Juve quando c’ero io, all’Inter e così via. Piove su tutti, ogni tanto bisogna usare l’ombrello e aspettare che spunti il sole guardando gli errori".