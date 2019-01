Leonardo su Paquetà: "E' nato un amore forte, ha un margine di crescita importante"

Leonardo, intervenuto oggi in conferenza in occasione della presentazione ufficiale di Lucas Paquetà, ha dichiarato sul giovane talento brasiliano: "E' nato un amore forte. Thiago Silva, Kakà e Pato giocavano già ad un certo livello. Anche Paquetà è molto importante, ha già fatto due presenze in Nazionale, non è da scoprire. Bisogna abbinare le sue caratteristiche ad un progetto da mettere in piedi. Ha qualità umane e come giocatore, ha un margine di crescita importante. E' ad un punto iniziale".