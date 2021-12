Letang (Presidente Lille): "Renato Sanches sta facendo bene ed è normale che interessi a grandi club come il Milan"

Olivier Letang, Presidente del Lille campione di Francia in carica, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Tuttosport in cui ha parlato anche del futuro calcistico che riguarda Renato Sanches. Letang ha dichiarato: “Qui da noi ha fatto molti progressi ma deve continuare a migliorare. È un giocatore con qualità incredibili ed è anche una grande persona. È normale che interessi ai top club come il Milan. Vedremo cosa ci dirà il futuro. La mia priorità non sono i casi individuali ma gli obiettivi del club a fine stagione”.