Lippi: "Con Nedved, quella finale contro il Milan nel 2003 non l’avremmo sicuramente persa"

Il ct campione del mondo Marcello Lippi, intervenuto al 'Festival dello Sport', ha parlato dei temi più attuali del calcio italiano, oltre a ripercorrere alcuni momenti topici della sua lunga carriera. Questo quanto raccolto dall'inviato di TMW in merito alle finali di Champions: "Ci arrivi con giocatori molto motivati, noi non vincevamo il campionato da dieci anni e quando iniziammo il lavoro pre-season c'erano tante cose da migliorare. Mi arrabbiavo quando andavamo indietro e non avanti, chiedevo pressione e gioco. Da quando ingranammo, non ce ne fu più per nessuno. Tanta roba quello che abbiamo conquistato. Difendeva anche Del Piero, correvano tutti, era bella quella Juventus. Quando sono tornato abbiamo rivinto e raggiunto ancora la finale di Champions. Massacrammo il calcio spagnolo con le vittorie su Deportivo La Coruna, Barcellona e Real Madrid. Con Nedved, quella finale contro il Milan nel 2003 non l’avremmo sicuramente persa".