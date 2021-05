Lo psichiatra Morelli: "Donnarumma ha mancato di rispetto a sé stesso"

Raffaele Morelli, noto psichiatra, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sulla situazione legata a Gigio Donnarumma: "Anche se tu hai grande talento, le radici affettive che hai intorno sono fondamentali. I soldi sono molto importanti, ma se la nostra vita fosse cotruita sui soldi è vero che mi gratifico per il lato di me che identifica il mio successo col denaro, ma non dobbiamo dimenticare il latte che vive dentro di noi è prima di tutto un latte afffettivo. Noi milanisti abbiamo amato Donnarumma e lui era un cardine dell'essere milanisti, l'abbiamo visto crescere e svilupparsi come un campione; lui era un leader, uno di noi. I nostri muscoli si muovono in base al nostro stato emotivo; io gli auguro di realizzarsi, però lui ha sempre parlato di radici milaniste. Donnarumma ha mancato di rispetto a sé stesso, perché non ha avuto cura dei suoi affetti, delle sue amicizie, delle sue relazioni e del suo essere milanista da sempre".