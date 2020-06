Longhi: "Pioli ha aggiustato il Milan, Gazidis non lo rompa"

Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di sportmediaset.it, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan gioca da squadra, è ben organizzato e i meriti vanno dati a Pioli che sta lavorando ancora una volta in una situazione di precarietà. In via Aldo Rossi devono ricordarsi quanto sia stato frettoloso l'allontanamento di Gattuso un anno fa. Serve un occhio di riguardo per Pioli che ha aggiustato il Milan, Gazidis, o chi per esso, ha il compito e il dovere di non romperlo".