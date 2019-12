M. Colombo: "Difficilmente la Juve accetterà il prestito di Demiral. Piatek? Preziosi lo riprenderebbe subito, ma..."

Intervenuta a Radio Sportiva, Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "Piatek? La sensazione è che abbia deluso e si sta pensando al prestito per poterlo rigenerare. Preziosi lo riprenderebbe subito ma il giocatore vivrebbe questo come un passo indietro nella carriera. La lacuna maggiore del Milan è nel riparto difensivo, il problema è che difficilmente la Juve acconsentirà ad un prestito di Demiral, quindi in casa rossonera dovranno essere effettuate le dovute valutazioni".