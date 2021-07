Maccarone sul Milan: "La dirigenza saprà intervenire, serve un'alternativa a Ibra"

A margine del torneo di padel 'Io aiuto il Meyer' a Forte dei Marmi ha parlato a Tuttomercatoweb.com Massimo Maccarone che sulla Nazionale ha detto: "Sensazioni positive sulla partita contro la Spagna, vedo personalità e anche capacità di soffrire. E Mancini saprà come fare a togliere il possesso palla agli avversari. Le difficoltà di Immobile? Possono capitare partite storte ma Ciro non si discute, finora peraltro aveva sempre fatto bene". Poi sul Milan, da ex rossonero: "La dirigenza saprà intervenire, credo ci voglia un attaccante che sappia all'occorrenza dare il cambio ad Ibra. Per sostituire Calha servirà uno alla sua altezza".