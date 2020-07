Magni a MN: "Che fastidio quando rinfacciano lo stipendio a Gigio"

Alfredo Magni, ex preparatore dei portieri del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del fatto che non gradisca come venga trattato Gigio Donnarumma, che ha allenato sin da quando Gigio era 14enne: "C'è una cosa che non mi piace che venga rinfacciata spesso a Gigio. Lui è un top player, che può sbagliare come tutti gli altri. Invece, quando sbaglia lui, gli viene sempre rinfacciato quanto guadagna. E questo mi dà enormemente fastidio".