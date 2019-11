Maifredi: "Juve, vedo De Ligt come Rijkaard al Milan"

L'ex tecnico Gigi Maifredi ha detto la sua sul momento della Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Sarri ha il compito di migliorare i giocatori che ha e magari far vedere qualcosa che non hanno fatto. Bernardeschi per esempio ha piedi morbidi, possenza da centrocampista. Magari dovrebbe cercare di migliorare alcuni giocatori. Higuain è un magnifico giocatore ma i novanta minuti non li ha più, Magari andrebbe usato come Altafini una volta, nella seconda parte di gara. Altrimenti è in linea con quello che faceva Allegri. De Ligt lo stanno cercando di impostare come centrale. Potrebbe essere come Rijkaard al Milan. Potrebbe essere lui la diga davanti alla difesa. Ma insistono sul farlo giocare centrale".