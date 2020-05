Malagò: "L'ipotesi playoff e playout non mette tutti d'accordo"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato dell'ipotesi playoff e playout. Queste le sue parole: “Mi risulta che non tutti siano d’accordo. Voglio sia chiaro che il Coni ha solo interesse se il calcio, o meglio la Serie A, riesce a risolvere i problemi. Le mie non sono invasioni di campo come qualcuno le ha definite: ho un atteggiamento propositivo, non critico”.