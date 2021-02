Maldini: "Abbiamo tardato a rinnovare Ibra e lui ha preso l'impegno con Sanremo. Settimana particolare ma la gestiremo"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha commentato la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: "Tutti si aspettano una grande partita da lui, non credo che si faccia influenzare da una settimana particolare, che sia una settimana particolare è chiaro e non lo nascondiamo. So che è un grande professionista, l'anno scorso abbiamo tardato nel rinnovarlo, c'era una situazione particolare all'interno del club, e lui aveva già preso un impegno. Lui non ci ha detto che impegno, poi abbiamo scoperto che era Sanremo. Siamo assolutamente in grado di gestire questa situazione, siamo un club serio e lui un professionista serio".