Maldini: "Le Olimpiadi vanno rinviate"

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Maldini ha parlato anche delle Olimpiadi di Tokyo in relazione all’emergenza Coronavirus: "Vanno rinviate. Oggi non si possono organizzare le selezioni, non ci si può preparare a dovere per l’appuntamento della vita. Nel calcio, poi, la differenza tra un campione e un giocatore normale è minima. Di sicuro inferiore al 10 per cento. Se cala del 7 per cento, un campione diventa un giocatore come un altro. Dybala e gli altri devono avere tempo di recuperare bene".