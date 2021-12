Maldini: "Mio padre mi lasciò libero di scegliere tra Milan e Inter"

Paolo Maldini, intervistato da Sette, settimanale del Corriere della Sera, ha raccontato che suo papà Cesare lo lasciò libero da bambino di scegliere tra Milan e Inter: "Se chiudo gli occhi, ancora rivedo la scena. Avevo dieci anni. Eravamo in cucina, accanto al balcone, nella nostra vecchia casa a Città Studi. Magari confidava in una mia risposta di un certo tipo… Mi chiese anche se volevo stare in porta, a me piaceva molto, o fare il giocatore di movimento. E da allora, non mi chiese mai di diventare qualcuno. Mi ha sempre ripetuto quel che io oggi dico ai giocatori del Milan. Vuoi fare questo lavoro? Dai il massimo, rispetta il gruppo e le persone. Siate onesti e non avrete rimpianti. Alla fine, noi siamo quel che sono stati i nostri genitori, non si scappa da questo destino".