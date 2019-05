Maldini: "Pro e contro Serie A? Stadi inadeguati, ma vedo giovani competitivi"

Paolo Maldini, intervistato da Rolling Stone, ha parlato dei pregi e dei difetti del campionato italiano: "Parto da quello che non mi piace: gli stadi sono vecchi e vanno adeguati, perché fruire un match in una struttura degli anni ’50 o degli anni 2000 è completamente diverso. Invece mi sono piaciute alcune cose che ho visto in campo, il coraggio nel gioco che hanno dimostrato club “minori” come l’Empoli in questo finale di stagione. Non è un caso se oggi le nostre nazionali giovanili sono finalmente competitive"