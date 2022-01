Maldini su Shevchenko: "La scelta era rischiosa. Non lo vedo sereno"

Intervenuto nel pre-partita di Milan-Genoa di Coppa Italia, Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Queste le sue parole su Shevchenko: "La scelta era rischiosa, lo sapeva. Non essendo dentro non posso commentare la situazione, di certo non l'ho visto contento ma chi fa questo lavoro sa i rischi di questo mestiere. Sia calciatori che allenatori fanno questo lavoro con il cuore, poi ci sono i momenti difficili in cui bisogna aggrapparsi a qualcosa"