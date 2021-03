Maldini sugli stadi vuoti: "Forse all'inizio ci hanno aiutato, ma adesso ci sarebbero 70 mila tifosi a San Siro a trascinarci"

Paolo Maldini, intervistato da So Foot, ha rilasciato queste parole sugli stadi vuoti: "Se hanno aiutato il Milan? Non lo so. Forse all'inizio, un po' sì, ma ora siamo la squadra con più punti in campionato da un anno. Nel periodo pre-pandemia abbiamo avuto una media di 55.000 spettatori. Adesso saremmo a 70.000. La pressione può essere davvero forte quando le cose vanno male, ma quando le cose vanno bene San Siro lo stadio pieno ti trascina. È un peccato che le persone non abbiano potuto godere della squadra vivace, frizzante e coraggiosa dell'ultimo anno. Non so come saranno le prossime stagioni. A causa del Covid la situazione non cambia di anno in anno, ma di mese in mese. Speravamo, economicamente e sportivamente, che gli stadi potessero riaprire quest'anno, per avere alle partite gli sponsor alle partite che avrebbero voluto investire ancora di più, e tutto ciò non è accaduto. Quindi non possiamo nemmeno immaginare come sarà la prossima finestra di trasferimento. Fa paura questa cosa. Siamo partiti con l'idea di un progetto virtuoso, quindi stiamo comunque cercando di tagliare i costi, abbiamo iniziato questo prima della pandemia, quindi eravamo, in un certo senso, più preparati di altri".