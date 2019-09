Maldini sul derby: "Più stressante vederlo che giocarlo"

Un altro derby da dirigente per Paolo Maldini. Lui che ne ha vissuti tanti da protagonista in campo. "La differenza è enorme - ha dichiarato ai canali social del club - non giochi la partita, non ti prepari per giocarla ma per vederla. A livello di stress è molto più impattante la partita vista che quella giocata. Giocando riesci a sfogare quelli che sono i tuoi istinti, le tue paure e le tue preoccupazioni".