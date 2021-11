Maldini sulla Champions: "Ci vorrebbe un ranking migliore, siamo nel girone più difficile"

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Paolo Maldini ha parlato del girone di Champions. Queste le sue parole:"Ci vorrebbe un ranking migliore innanzitutto, siamo nel girone più difficile. Abbiamo fatto una discreta partita a Liverpool, molto bene contro l'Atletico e male contro il Porto. Non meritiamo gli zero punti, ma siamo una squadra giovane e questo ci aiuta a crescere. Dobbiamo tenere i ritmi alti per 90 minuti come in Italia anche in Champions contro squadre che corrono e che hanno qualità".