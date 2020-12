Maldini sullo Scudetto: "Ai calciatori chiedo di essere ambiziosi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini ha parlato delle possibilità del Milan di vincere lo Scudetto: "Il Milan sta sognando e non vuole smettere di farlo. Soprattutto, non mollerà. Ai calciatori chiedo sempre di essere ambiziosi. Serve un obiettivo quasi utopistico per arrivare a quello possibile. Ai miei chiedo sempre ambizione ed entusiasmo. Sono le parole chiave. E poi questo è un club speciale. Le rivali? Dall’Inter mi aspetto una grade crescita, la Juve ha un allenatore giovane e logicamente bisogna assorbire metodi nuovi. Juve, Inter, ma anche Napoli lotteranno per lo scudetto, e noi non ci faremo da parte".