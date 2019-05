Maldini torna su Istanbul: "Il Liverpool dopo il 3-0 aveva l'1% di possibilità"

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN, tornando anche sulla finale persa dal Milan contro il Liverpool nel 2005: "Ho perso una finale di Champions League prendendo tre gol in sei minuti. Non è vero che pensavamo che fosse fatta, però le possibilità erano vicine all'1% che così non fosse. L'esperienza mi ha sempre detto che non è finita fino a quando l'arbitra fischia".