Malesani: "Il Milan? Mai smettere di migliorarsi..."

Alberto Malesani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la situazione delle due squadre milanesi: "Mi aspettavo l'addio di Conte. Per come si era messa la situazione durante l’anno, per certe sue esternazioni, beh, pensavo succedesse proprio questo. Che lui se ne sarebbe andato. È stato in linea coi propri principi e dopo aver fatto un lavoro straordinario con l’Inter. Appena capisce che la società non riesce a seguirlo lui prende e va. Simone Inzaghi? Ha un compito tosto: deve confermare in alto l’Inter, la squadra più forte che si giocherà il campionato con la Juve. Il Milan? Mai smettere di migliorarsi...".