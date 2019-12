Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto a "Radio Anch’Io Sport" su Rai Radio Uno e in merito al campionato di Serie A ha dichiarato: "Inter in vetta? Merita di essere in cima con la Juventus ma è presto per parlare di scudetto. Per il campionato dispiace non ci siano Roma, Lazio, Milan e Napoli a combattere".