Mandorlini: "Inter squadra da battere, ma il Milan e le altre renderanno la Serie A molto più competitiva"

Andrea Mandorlini, ex allenatore dell'Hellas Verona, si è così espresso a TMW sulla lotta Scudetto in Serie A: "Ai nastri di partenza l'Inter rimane la squadra da battere. Si fa sempre il rapporto solo con la Juventus, secondo me invece quest'anno ci sono altre squadre come la Roma, la Lazio, il Milan, l'Atalanta e il Napoli che renderanno il campionato molto più competitivo".