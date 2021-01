Mandzukic: "Mi sento bene e sono pronto per dare il mio contributo"

Queste le parole di Mario Mandzukic in conferenza stampa su come si è allenato negli ultimi mesi: "Mi sono allenato duramente negli ultimi mesi. Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato di venire in un grande club come il Milan. Ovviamente avrò bisogno di qualche giorno per conoscere i compagni di squadra, ma io sono pronto a dare il mio contributo quando il mister mi chiamerà in causa. A che percentuale sono rispetto al miglior Mandzukic? E' difficile dare una percentuale. Però posso dire che mi sento bene, negli ultimi mesi ho lavorato tanto, il mio fisico è assolutamente pronto per tornare in campo. Non preoccupatevi, sto bene! Sono in forma".