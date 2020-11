Marani: "Ibra non pensa solo a sè stesso, ma anche al gruppo"

Queste le parole di Matteo Marani a SkySport24 su Zlatan Ibrahimovic: "Ibra sta veramente bene, ha una cultura del lavoro incredibile. E' in grande forma, riesce ad essere sempre pericoloso. Ibra non pensa solo a sè stesso, ma anche al gruppo e per questo è fondamentale per il Milan. Il gol in rovesciata di ieri è stato bellissimo, ma per me è ancora più importante l'assist a Kessie perchè fa capire bene quanto sia importante avere in campo uno come Ibra. I suoi numeri sono pazzeschi".