Marani su Gattuso: "Ha grandi meriti, è un tecnico di qualità"

Matteo Marani è intervenuto a SkySport24 e sul derby di domenica ha dichiarato: "Il derby non è mai una partita scontata. Ieri l'Inter ha avuto una grande reazione di carattere nella ripresa, si è vista la mano di Spalletti che ha cambiato un po' la sua squadra. Ho visto un ottimo Politano. Il Milan arriva al derby in un'altra situazione, ha recupero 9 punti all'Inter nelle ultime partite, nel 2019 ha perso solo in Supercoppa contro la Juve. Gattuso ha grandi meriti, non è un allenatore solo di carattere e grinta, ma è anche un tecnico di qualità. Il Milan con un punto di vantaggio sull'Inter al derby è uno scenario impensabile qualche mese fa".