Marelli: "Evitabile la designazione di Guida dopo lo scorso Torino-Milan"

L'ex arbitro di Serie A, Luca Marelli, nel corso dell'intervista a MilanNews.it, ha parlato della direzione di gara di Torino-Milan da parte dell'arbitro Guida: "Un arbitraggio non positivo, purtroppo. Però è anche vero che l'anno scorso Torino-Milan fu arbitrata male da Guida. Probabilmente si poteva evitare di ripetere questa designazione. Io l'ho vista un po' come una forzatura quella di riproporre lo stesso arbitro per una partita che l'anno scorso aveva creato non poche polemiche, Ieri sera Guida non mi è piaciuto, perchè ha mostrato da subito nervosismo. In generale non ho visto una grande coerenza tecnica e disciplinare, ha cambiato metro di giudizio dieci volte in 90 minuti".".