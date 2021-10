Marelli: "Interviste post partita agli arbitri? No, non sono pronti"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista DAZN, si è così espresso al Corriere dello Sport sulle recenti polemiche: "Secondo me Gasperini ha ragione: manca un po' di dialogo. I grandi arbitri del passato come Collina, Rosetti, Morganti e Messina avevano notevoli doti comunicative. In campo bisognerebbe parlare di più".

E fuori dal campo?

"No, per me non sono pronti. Il dialogo verso l'esterno l'AIA dovrebbe cominciare a farlo a partire dai suoi canali, facendo conoscere gli arbitri. Pensare a delle conferenze stampa post-partita lo trovo invece fuori luogo, rischia di diventare una caccia all'errore arbitrale. L'arbitro a caldo può essere convinto di una dinamica e poi rendersi conto, dopo ore, di aver commesso un errore".