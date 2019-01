Marianella a Sky: "Higuaín? Lo scambio con Morata conviene a tutti. Credo l'argentino abbia bisogno di cambiare aria"

Ospite nello studio serale di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha parlato così della situazione Higuaín: "La scintilla tra Milan e Higuaín non è scattata come si aspettavano club e giocatore stesso. Ci sono margini che questo rapporto possa migliorare, forse sì, ma questo non è garantito. Io credo che ci sia la volontà del Chelsea di accontentare Sarri, lo stesso allenatore ha indicato in Gonzalo il giocatore che può svoltargli la stagione nella quale tutti i trofei sono ancora potenzialmente raggiungibili. Credo che se la possibilità di fare uno scambio con Morata sia ancora fattibile, conviene veramente a tutti. Il Milan trova una punta, la Juventus comunque viene pagata e monetizza per l'argentino poi chi la paga non le interessa, e Morata vuole tornare in Italia sapendo che al Chelsea ha finito. In più, Sarri vuole Higuaín e per l'argentino sarebbe l'ultima grande occasione in carriera per provare a vincere tutto in grande club. In un campionato che, probabilmente, un po' lo stuzzica. Le parole di Leonardo? Non possiamo sapere quello che pensa e ciò che succede dietro le quinte. La sensazione da esterno è che l'attaccante abbia bisogno di un nuovo campionato, di un altro club e con un tecnico che gli ha permesso di rendere al massimo".