Marinozzi: "Gli occhi dei giocatori rossoneri dopo il gol di Brozovic erano quelli di chi aveva già perso"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Andrea Marinozzi, giornalista sportivo, ha parlato degli altri protagonisti della stagione rossonera. Queste le sue parole: "Ho visto una crescita generale della squadra, soprattutto rispetto alle prime giornate e alle prime partite in panchina di Pioli. Di certo Ibrahimovic ha aiutato tantissimo e ha ridotto le pressioni per gli altri giocatori che sono giovanissimi. Nel derby si è visto come i rossoneri soffrano gli eventi negativi, bastava vedere gli occhi di alcuni giocatori che dopo il gol di Brozovic avranno pensato "ecco, questo derby non lo vinciamo". Rebic è un giocatore che è migliorato molto anche se ci sono dei punti interrogativi sulla sua continuità nell'arco del match. La domanda è: si può ripartire solo da Ibrahimovic? Probabilmente no anche se al momento il bicchiere mezzo pieno del Milan è occupato solo da Ibra."