Massara: "Costretti a dei paletti ma non vogliamo rinunciare alla competitività"

Frederic Massara, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell'attualità economica, sottolineando come la società non voglia rinunciare alla competitività della squadra: "Ci confrontiamo sempre con la proprietà e con Gazidis, abbiamo l'idea comune di riportare il Milan ai vertici. Purtroppo ora ci sono dei paletti da rispettare, dobbiamo rientrare in questi parametri, lo stiamo già facendo con l'abbattimento dei costi ma non vogliamo rinunciare alla competitività La crisi ha accentuato le difficoltà, servono politiche con costi sostenibili andando alla ricerca di giocatori forti, con un giusto mix tra giovani talenti e di esperienza".