Massara: "Il Milan ha perso per un gol abbastanza irregolare ma non ne parla nessuno"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Dario Massara ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan perde 1-0 su un gol abbastanza irregolare e non ne parla nessuno. La squadra meritava di perdere ma non parla nessuno dell'episodio. La partita di ieri testimonia la differenza tra il calcio italiano e quello europeo in cui il Milan fa fatica senza calciatori come Brahim e Theo. La serata di ieri è stata una notte negativa e penso che il Milan l'avrebbe vissuta anche con tutti gli effettivi"