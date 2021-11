Mattisson su Ibra: "Impressionante sì, ma non sorprendente. Può giocare altri due anni"

Hasse Mattisson, ex giocatore del Malmoe, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Zlatan Ibrahimovic: "Conosco Zlatan dai tempi delle giovanili, ma riesce sempre a colpirmi. Il suo rendimento è impressionante, anche oggi che ha quarant’anni. Già all’inizio della sua carriera ha cominciato a sviluppare una mentalità vincente, la stessa che lo guida ancora adesso verso nuovi obiettivi. Impressionante sì, ma non sorprendente, perché Ibra è stato sempre un grande professionista: si prende cura del proprio corpo nel migliore dei modi, in pochi riescono a gestire il proprio fisico come fa lui. Per questo spero che possa andare avanti a divertirci ancora un po’, magari per un paio di stagioni".