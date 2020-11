Mauro: "Milan, per lo scudetto la vedo dura. Lavoro straordinario di Pioli"

Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulle possibilità del Milan di lottare per lo scudetto: "Per lo scudetto, la vedo dura. Per la Champions il discorso cambia, ha tutto per qualificarsi: Pioli ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario. Ha capito come lavorare al Milan, in questo Milan: ha riconsegnato ai tifosi e all’ambiente un senso di appartenenza che mancava da anni".