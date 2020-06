Massimo Mauro, intervenuto durante "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così le ultime vicende societarie del Milan: "Onestamente non ci può comportare così al Milan, come se fosse una squadra di serie B. Tutte le chiacchiere su giocatori e allenatore dell'anno prossimo non si possono sentire. Quello che è successo con Boban e Maldini non è da Milan".