Intervenuto in conferenza stampa per la sua presentazione, Soualiho Meïte ha parlato dei suoi modelli di riferimento nel calcio. Queste le sue parole: "Ci sono tanti centrocampisti che mi piacciono. Guardo i più forti come Pirlo, Modric e Yaya Touré. Guardo i video per cercare di imparare più cose possibili".