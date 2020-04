La Gazzetta dello Sport ha intervistato il francese Jeremy Menez. Ecco alcune dichiarazioni dell’ex rossonero: "Potevo fare molto di più, ma non ho lavorato abbastanza. Pensavo bastasse il talento. Negli allenamenti dicevano che ero forte come Kakà, poi in partita avevo qualche pausa. Ero giovane, ma non ho mai sentito la pressione. Questa parola non mi rappresenta".