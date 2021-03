Merkel: "Allenarsi e giocare con leggende del calibro di Ibrahimovic, Gattuso e Ronaldinho è stato un sogno"

Alexander Merkel, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista al sito transfermarkt.it in cui ha parlato dei suoi trascorsi in rossonero. Queste le sue parole: "Certamente posso capire perché in molti si interessarono a me a quei tempi. Ci fu molta attesa rispetto a quello che potessi realizzare ma per me era solo il raggiungimento di un sogno, visto che mi allenavo e giocavo accanto a leggende come Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta e Gennaro Gattuso”.