Mihajlovic tra campo e Sanremo: "Non avrò tempo per provare il duetto con Ibrahimovic"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Bologna e Cagliari, Mihajlovic ha parlato del duetto con Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Mi dispiace si sia fatto male, ho visto. Da Bologna a Sanremo sono quattro ore e mezzo/cinque ore. Avrei dovuto prendere l'elicottero ma mia moglie ha paura e quindi andremo in auto. Quindi prove non le posso fare per il nostro duetto ma non ne ho bisogno, il mio secondo mestiere è il cantante anche se non so se avrò recuperato la voce. Giovedì avrò qualche difficoltà, non potrò dare il mio meglio dal punto di vista canoro, ma vabbé... Canteremo meglio se vinciamo".